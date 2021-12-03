Косторная объяснила, почему начала делать себе татуировки

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная в эфире передачи «Вечерний Ургант» рассказала, почему решила сделать татуировку.

Ургант: Алена, вам хочу задать вопрос. Говорят, что Алена стала потихонечку забиваться татухами. Не то чтобы мы были против. Расскажите, что вдруг такое произошло, что ты, милочка, как говорится, легла под иглу?

Косторная: Жизнь доконала. Ну, как-то я очень давно хотела какую-то маленькую сделать одну. Потом пошло по нарастающей.

Ургант: А так всегда бывает, как говорит Тимати!

Косторная: Один раз попробуешь и не остановишься. Ну все, это кошмар.

Ургант: А тренерский штаб? Я понимаю, что он не может сказать «нет», потому что нет такого закона, это ваше личное дело. Но они могут попросить: «Хорошо, напиши красиво «Этери», напиши «Спасибо Даниилу Марковичу».

Косторная: Наверное, я пока еще не достигла того уровня, чтобы писать такое. Потому что фигурное катание пройдет, а это на всю жизнь. Они мне напоминают о трудных временах, о преодолении себя.

Ургант: Так у вас написано «Майя может»?

Косторная: Нет (смеется).