«Опасно, но я это делаю очень осторожно». Камила Валиева рассказал о любви к картингу

Российская фигуристка Камила Валиева в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказала о своей любви к картингу.

Ургант: Камила, вопрос к тебе. Говорят, что Камила в свободное время гоняет на карте. Это же опасно!

Валиева: Опасно, но я это делаю очень осторожно.

Ургант: С какой скоростью?

Косторная (шепотом): 110.

Валиева: Я честно, кстати, не знаю.

Ургант: А потому что нет спидометра.

Валиева: Да, кошмар. Мы даже с Майей ходили перед короткой программой на картинге кататься вечером.

Ургант: Страшно?

Хромых: 11 лошадей.

Ургант: 11 лошадей в секунду, это быстро. Камила, ты же не катаешься одна, в тебя кто-то может на карте въехать — вот, Майя может въехать. Тем более у вас скоро выступления, Майя может специально.

Косторная и Щербакова: Майя может!

Ургант: Майя скажет: «О, Камила!». Ну, не страшно?

Валиева: Нет, мне, наоборот, нравится.

В сезоне-2021/22 Валиева победила на этапах «Гран-при» в Канаде и России. На турнире в Сочи она обновила три предыдущих мировых рекорда: за короткую, произвольную и по сумме программ.