«Опасно, но я это делаю очень осторожно». Камила Валиева рассказал о любви к картингу
Российская фигуристка Камила Валиева в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказала о своей любви к картингу.
Ургант: Камила, вопрос к тебе. Говорят, что Камила в свободное время гоняет на карте. Это же опасно!
Валиева: Опасно, но я это делаю очень осторожно.
Ургант: С какой скоростью?
Косторная (шепотом): 110.
Валиева: Я честно, кстати, не знаю.
Ургант: А потому что нет спидометра.
Валиева: Да, кошмар. Мы даже с Майей ходили перед короткой программой на картинге кататься вечером.
Ургант: Страшно?
Хромых: 11 лошадей.
Ургант: 11 лошадей в секунду, это быстро. Камила, ты же не катаешься одна, в тебя кто-то может на карте въехать — вот, Майя может въехать. Тем более у вас скоро выступления, Майя может специально.
Косторная и Щербакова: Майя может!
Ургант: Майя скажет: «О, Камила!». Ну, не страшно?
Валиева: Нет, мне, наоборот, нравится.
В сезоне-2021/22 Валиева победила на этапах «Гран-при» в Канаде и России. На турнире в Сочи она обновила три предыдущих мировых рекорда: за короткую, произвольную и по сумме программ.
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