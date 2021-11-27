Хромых допустила ошибку на четверном тулупе в произвольной программе на «Гран-при России»

Российская фигуристка Майя Хромых выступила с произвольной программой на этапе «Гран-при» в России.

Она прыгнула четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом, сделала степ-аут на сольном четверном тулупе, прыгнула тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц.

За прокат спортсменка получила 154,97 балла.