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Ходыкин: «Уровень спортсменов таков, что можно безопасно изучить четверные в парном катании»

19:43
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Бронзовый призер чемпионата Европы Денис Ходыкин на вопрос корреспондента «СЭ» о будущем парного катания высказал свое мнение, что сейчас парники могут безопасно учить элементы ультра-си.

— На самом деле, путей усложнения много. Парное катание может развиваться и в сторону танцев на льду — в плане усиления хореографии и парных связок, парных элементов, поддержек, подкруток, тодесов. Есть огромное количество всего, что правила не позволяют. Не остается времени для того, чтобы еще учить что-то другое. Четверные убрали из-за их травмоопасности, но это личное дело каждого спортсмена. Уровень страховки и самих фигуристов сейчас достигает такого, что это все можно изучить и безопасно делать на соревнованиях. Хотелось бы, чтобы парное катание во всем мире развивалось, чтобы было больше конкуренции и пар высокого уровня из других стран.

На этапе «Гран-при» в России пара заняла второе место. По сумме выступлений они набрали 212,59 балла.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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