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Железняков — о словах Тутберидзе в адрес американского журналиста: «Это она еще мягенько прошлась»

Железняков отреагировал на комментарий Тутберидзе в адрес американского инсайдера
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на комментарий тренера в адрес американского инсайдера, который сообщил о смене спортивного гражданства ее дочери Дианы Дэвис.

«Да, я с ней полностью согласен! Это она еще мягенько прошлась. Все привыкли, что Этери Георгиевна никогда не отвечает на нападки. Но если Этери ответит, все сразу в обмороке. Да, на самом деле, давайте называть все своими именами. Хватит лицемерить. Уж этот господин точно заслужил такую «похвалу». Я бы давно уже это сделал на месте Тутберидзе. Тем более, если затронули семью», — сказал Железняков корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Весной этого года Тутберидзе уехала в США и находилась за океаном, где живет и тренируется ее дочь Диана Дэвис.

Этери Тутберидзе
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