Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на комментарий тренера в адрес американского инсайдера, который сообщил о смене спортивного гражданства ее дочери Дианы Дэвис.

«Да, я с ней полностью согласен! Это она еще мягенько прошлась. Все привыкли, что Этери Георгиевна никогда не отвечает на нападки. Но если Этери ответит, все сразу в обмороке. Да, на самом деле, давайте называть все своими именами. Хватит лицемерить. Уж этот господин точно заслужил такую «похвалу». Я бы давно уже это сделал на месте Тутберидзе. Тем более, если затронули семью», — сказал Железняков корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Весной этого года Тутберидзе уехала в США и находилась за океаном, где живет и тренируется ее дочь Диана Дэвис.