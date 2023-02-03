Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:30

Тарасова отреагировала на новость о том, что Щербакову не пригласили на вручение премии ISU

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» новость о том, что олимпийскую чемпионку Анну Щербакову не пригласили на вручение премии ISU в Цюрих (Швейцария).

«Я не знаю, нужно узнать поподробнее кого пригласили, а кого нет. Не может быть такого, что всех пригласили, а ее нет», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Российская фигуристка вошла в тройку претендентов на получение награды ISU в номинации «Самый ценный фигурист года». Помимо нее в финал вышли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, и американец Натан Чен.

Мероприятие пройдет в Цюрихе 5 февраля.

Фигурное катание
Анна Щербакова
Татьяна Тарасова
1
0
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Бешеные траты и хитрость «Челси», рекорд по расходам и гигантский контракт Роналду. Чем запомнится зимнее окно
В Берлине отреагировали на слова Путина об участии ФРГ в конфликте на Украине
Прокурор запросил 9 лет колонии блогеру Белоцерковской по делу о фейках о ВС РФ
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хирурги оценивают риск операции на конечностях Костомарова. Есть угроза негативного сценария в случае ампутации
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости