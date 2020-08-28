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Ханю отказался от участия в серии «Гран-при» в сезоне-2020/21

12:41
Юдзуру Ханю. Фото Reuters
Юдзуру Ханю. Фото Reuters
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Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю объявил, что не будет участвовать в этапах серии «Гран-при» в следующем сезоне, сообщает AP.

Ханю объявил, что пропустит этапы из-за пандемии коронавируса. 25-летний спортсмен с двух лет страдает астмой.

Ранее Международный союз конькобежцев объявил, что серия «Гран-при» состоится в сезоне-2020/21, несмотря на пандемию коронавируса.

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