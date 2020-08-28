Ханю отказался от участия в серии «Гран-при» в сезоне-2020/21
12:41
Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю объявил, что не будет участвовать в этапах серии «Гран-при» в следующем сезоне, сообщает AP.
Ханю объявил, что пропустит этапы из-за пандемии коронавируса. 25-летний спортсмен с двух лет страдает астмой.
Ранее Международный союз конькобежцев объявил, что серия «Гран-при» состоится в сезоне-2020/21, несмотря на пандемию коронавируса.
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