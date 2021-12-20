Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Ханю может выступить на чемпионате Японии

20:37
Теги:

Японский фигурист Юдзуру Ханю успеет восстановиться после травмы и принять участие в чемпионате Японии, сообщает Kyodo News.

Ханю примет участие в национальном чемпионате Японии, который является отборочным турниром к Олимпийским играм.

Японец из-за травмы пропустил два этапа «Гран-при», которые проходили в Токио и Сочи.

Ранее директор по развитию Федерации фигурного катания Японии сообщил, что Ханю может быть включен в олимпийскую команду, если не сможет отобраться через национальную квалификацию.

26-летний Ханю является двукратным олимпийским чемпионом, а также двукратным чемпионом мира.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Что подарить на Новый год? Подарки для женщин, мужчин и детей: главные тренды 2022 года
Полиция нашла тайник с украденными кассиршей из Ачинска деньгами
0
Реклама