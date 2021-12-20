Ханю может выступить на чемпионате Японии

Японский фигурист Юдзуру Ханю успеет восстановиться после травмы и принять участие в чемпионате Японии, сообщает Kyodo News.

Ханю примет участие в национальном чемпионате Японии, который является отборочным турниром к Олимпийским играм.

Японец из-за травмы пропустил два этапа «Гран-при», которые проходили в Токио и Сочи.

Ранее директор по развитию Федерации фигурного катания Японии сообщил, что Ханю может быть включен в олимпийскую команду, если не сможет отобраться через национальную квалификацию.

26-летний Ханю является двукратным олимпийским чемпионом, а также двукратным чемпионом мира.