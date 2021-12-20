Кихира не выступит на чемпионате Японии и пропустит Олимпиаду

Японская фигуристка Рика Кихира пропустит национальный чемпионат из-за травмы лодыжки. Таким образом, она не сможет выступить на Олимпийских играх в Пекине, сообщает Kyodo News.

Отметим, что чемпионат Японии должен стать решающим отборочным этапом для местных спортсменов на игры в Пекине.

19-летняя Кихира — двукратная чемпионка Японии (2020, 2021), серебряный (2019) и бронзовый (2021) призер командного чемпионата мира.