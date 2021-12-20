Загитова будет выступать в шоу Навки с новым партнером

Российский танцор, олимпийский чемпион в командном турнире Дмитрий Соловьев стал партнером Алины Загитовой в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».

«На днях в Ташкенте мы с Алиной Загитовой дебютировали как пара в сказке Татьяны Навки «Аленький цветочек». Спасибо Ташкент за горячий прием. Без лишних слов — ВАУ», — написал фигурист в Instagram.

Ранее 32-летний фигурист заявил, что размышляет о возвращении на лед.