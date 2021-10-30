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Гуменник занял первое место на Мемориале Дениса Тена, Кондратюк — второй

17:40
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Российский фигурист Петр Гуменник занял первое место на Мемориале Дениса Тена в Казахстане.

За произвольную программу он получил 171,30 балла. По сумме выступлений он набрал 263,14 балла.

Второе место занял Марк Кондратюк. За оба выступления он набрал 250,08 балла. Замкнул тройку Андрей Мозалев (234,05).

Мемориал Дениса Тена

Нур-Султан, Казахстан

Мужчины

Итог

1. Петр Гуменник (Россия) — 263,14

2. Марк Кондратюк (Россия) — 250,08

3. Андрей Мозалев (Россия) — 234,05

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Екатерина Савостина все материалы автора
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