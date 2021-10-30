Олимпийская чемпионка из Канады рассказала, как стала жертвой русских хейтеров

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде, фигуристка и телекомментатор Меган Дюамель в интервью «СЭ» вспомнила, как подверглась атаке российских фанатов в преддверии чемпионата мира 2021 года. Тогда она сказала, что лидер российской сборной Анна Щербакова выглядит «болезненно».

— Если правильно помню, вы столкнулись с русским хейтом, когда говорили об Анне Щербаковой на чемпионате мира. Насколько это было серьезно?

— Да, мой комментарий касался как раз чемпионата России, на котором Щербакова сказала, что была больна. И ее тренеры подтверждали ее болезнь. Так что я следила за ней в Красноярске, дальше мы поехали на чемпионат мира, и я увидела ее там. Так что это была реплика, основанная на последнем наблюдении за спортсменом, что она была больна на чемпионате России. И это было воспринято так чрезмерно, люди впали в крайности! Я получила столько хейтерских сообщений. Огромное количество русских, пишущих мне сотни сообщений в день, что я ненавижу ваш народ. Но я им отвечала: да многие мои любимые фигуристы — из России! Мои любимые пары, и одиночницы, например.

I was sure to say positive things about every skater we discussed. I've been called a racist in a couple DM's because I said one skater looked sickly. This skater and team has openly said they were sick several times this season. This is a fact. https://t.co/uok4hpgAK0 — Meagan Duhamel (@mhjd 85 ) March 22, 2021

В молодости я была поклонницей Ирины Слуцкой, я хотела быть похожей на нее! И я не адресовывала тот комментарий всем российским фигуристам или всем россиянам, стране. Просто фраза, основанная на прошлых интервью. Может быть, мне не стоило ее говорить. Потом одна хорошая русская женщина сказала: «Может, тебе стоит извиниться? Сделать пост в Instagram». Я ответила, что не против, я сделаю. Но людям все равно не понравилось. Ладно, это жизнь.

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