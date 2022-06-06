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Сегодня, 12:44

Губерниев о помолвке Кацалапова и Синициной: «Любовь еще никогда не влияла плохо на карьеры людей»

Антон Иванов
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о помолвке Никиты Кацалапова и Виктории Синициной.

«Замечательная новость, молодцы! Пожелаю им здоровья и много детей. Любовь еще никогда не влияла плохо на карьеры людей. С каких пор любовь идет в минус спортсменам? Только идиоты могут так думать. Если это настоящая искренняя любовь, то она не может сыграть в минус. Нужно порадоваться за ребят!» — сказал Губерниев «СЭ».

Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду Никита Кацалапов в своем Telegram-канале сообщил, что его партнерша Виктория Синицина согласилась выйти за него замуж.

Фигуристы выступают вместе в танцах на льду с 2014 года. На прошедшей Олимпиаде в Пекине они выиграли золото в командном турнире.

Виктория Синицина и&nbsp;Никита Кацалапов. «Она сказала «да». Кацалапов сделал предложение руки и сердца своей партнерше Виктории Синициной

Виктория Синицина
Дмитрий Губерниев
Никита Кацалапов
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