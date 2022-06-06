Тарасова о помолвке Синициной и Кацалапова: «Счастья им! Это просто потрясающая новость»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о помолвке Никиты Кацалапова и Виктории Синициной.

«Их свадьба скажется на тренировочном процессе только в положительную сторону. Я счастлива за них! Это такая красивая пара, и любят друг друга, это прелесть просто. Они всегда так катались, что никто никогда и не думал — вместе они или раздельно. Конечно, вместе, они как единое целое. Счастья им! Сейчас не так много хороших новостей, а эта новость просто потрясающая, вот за это им спасибо, подняли настроение всем», — сказала Тарасова «СЭ».

Фигуристы выступают вместе в танцах на льду с 2014 года. На прошедшей Олимпиаде в Пекине они выиграли золото в командном турнире.