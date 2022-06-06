Представитель ФФКР прокомментировал предложение Украины исключить Россию с конгресса ISU

Член исполкома Федерации фигурного катания России Сергей Свиридов выступил на конгрессе Международного союза конькобежцев в Пхукете. Сегодня прошло голосование по предложению Украины об исключении России с конгресса, однако оно не набрало необходимой поддержки.

— Мы приехали сюда как делегаты ФФКР обсуждать вопросы фигурного катания, а не политику. Мы не ответственны за нее, у нас нет достаточных знаний в политике и геополитике. С человеческой стороны мы сожалеем о том, что люди страдают, неважно, на Украине или в Донбассе или любой другой стране мира. Список этих конфликтов довольно длинный. Жаль, что политики не могут решить вопросы в интересах всех. Несмотря на это, нам никогда не приходило в голову обвинять каких-либо спортсменов или функционеров из этих стран, потому что мы понимаем — они не имеют отношения к событиям, которые происходят в современном мире.

МОК признал на последней сессии, что спортсмены не вовлечены в политический процесс. Мы согласны с Советом ISU, что решение об отстранении России может привести к определенным юридическим последствиям. Как говорилось в письме ISU от 12 мая, должны быть отстранены российские граждане — участники конгресса. Формулировка «российские граждане» может быть распространена на все сообщество и будет угрозой для тренеров и спортсменов по всему миру, у которых есть гражданство России. Мы считаем, что не стоит тратить время и финансы ISU на процессы, а развивать фигурное катание. Мы примем любое решение и будем работать в любой ситуации, чтобы поддержать спортсменов, дать им возможность соревноваться любым способом. Потому что они дети, о которых мы должны заботиться, это цель нашей федерации. Мы не заинтересованы в конфликтах, — заявил Свиридов.

Конгресс ISU в Пхукете продлится до 10 июня, в ходе него определится новый президент организации и минимальный возраст взрослых спортсменов в фигурном катании.