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Губанова лидирует после КП на Golden Spin of Zagreb 2021

16:12

Грузинская, ранее российская фигуристка Анастасия Губанова на турнире Golden Spin в хорватском Загребе лидирует после короткой программы. Девушка набрала 65,68 балла.

Второе место занимает американка Эмбер Гленн (64,45), на третьей строчке идет Габриэлла Иццо (62,91).

10 декабря женщины представят произвольную программу.

Дополнительная информация:

http://granuli.hr/gs2021/html/53GS2021_WOMEN_SP_Scores.pdfhttp://granuli.hr/gs2021/html/53GS2021_WOMEN_SP_Scores.pdf

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Виктория Кравченко все материалы автора
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