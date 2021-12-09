Губанова лидирует после КП на Golden Spin of Zagreb 2021
16:12
Грузинская, ранее российская фигуристка Анастасия Губанова на турнире Golden Spin в хорватском Загребе лидирует после короткой программы. Девушка набрала 65,68 балла.
Второе место занимает американка Эмбер Гленн (64,45), на третьей строчке идет Габриэлла Иццо (62,91).
10 декабря женщины представят произвольную программу.
Дополнительная информация:
http://granuli.hr/gs2021/html/53GS2021_WOMEN_SP_Scores.pdfhttp://granuli.hr/gs2021/html/53GS2021_WOMEN_SP_Scores.pdf
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