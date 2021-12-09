Губанова лидирует после КП на Golden Spin of Zagreb 2021

Грузинская, ранее российская фигуристка Анастасия Губанова на турнире Golden Spin в хорватском Загребе лидирует после короткой программы. Девушка набрала 65,68 балла.

Второе место занимает американка Эмбер Гленн (64,45), на третьей строчке идет Габриэлла Иццо (62,91).

10 декабря женщины представят произвольную программу.