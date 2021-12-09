Коляда рассказал о тренировках под руководством Мишина

Российский фигурист Коляда рассказал, как проходят тренировки под руководством тренера Алексея Мишина.

«Мне нужен тренер, это я на сто процентов могу сказать, — приводит слова Коляды matchtv.ru. — Например, когда Мишин уезжал в Канаду, мы, естественно, работали с Татьяной Николаевной. И как будто все было немного по-другому. Не могу это описать словами, просто чувствую, что, когда Алексей Николаевич на льду, процесс идет под его тотальным контролем. И мне так комфортнее».

Фигурист рассказал, как разбирает прыжки, которые снимает на видео тренер.

«Тут такой момент, что я могу чувствовать прыжок как-то неправильно, а на видео все выглядит хорошо. Или, наоборот, все плохо, а мне кажется, что я сделал правильно. По видео мне проще понять, где какие моменты исправлять. Для меня прыжки — это что-то на уровне ощущений. Но к этим ощущениям обязательно должно добавляться понимание, иначе возникают проблемы», — сказал он.

Также Коляда рассказал, как он работал над четвертным сальховом в каскаде, который он впервые сделал в этом сезоне.

«Да просто работали над ним больше. Потихонечку идем к тому, чтобы он получался постоянно. Мы, кстати, не оставили тренировки четверного лутца и флипа, и они часто у меня получаются отлично. И в сольном исполнении, и в каскадах. Над чем именно велась работа? Тонкостей очень много, и на каждой тренировке мы пытаемся все их уловить. Вот как будто у нас есть ориентир — четверной сальхов, а нам надо протоптать к нему дорогу. Чтобы хоть с закрытыми глазами мне было понятно, как идти. Я такой человек, что мне нужно на двести процентов быть уверенным, что я в любое время дня и ночи знаю, что делать», — подытожил фигурист.

В нынешнем сезоне 25-летний Коляда стал серебряным призером этапов «Гран-при» в Турине и Сочи. Фигурист вышел в финал серии, который должен был пройти в Японии с 9 по 12 декабря, однако турнир был отменен.