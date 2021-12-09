Коляда вернул программу «Белый ворон» после этапа гран-при в Сочи

Тренер российского фигуриста Михаила Коляды Алексей Мишин рассказал, что спортсмен вернулся к прошлогодней программе «Белый ворон» после этапа Гран-при в Сочи.

«...Я прекрасно понимал, что если бы мы продолжили без перерыва с августа месяца катать «Белого ворона», он бы вскоре превратился из великолепного белого ворона в обтрепанную надоевшую ворону. Безусловно, нужна была новая программа. Хочу сказать также, что возможность возвращения к «Белому ворону» обсуждалась мной с рядом доверенных журналистов, — они это знают, — и руководство федерации тоже было в курсе дел», — цитирует Мишина «Матч ТВ».