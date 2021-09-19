«Группа поддержки». Трусова выложила фото с собаками из Нью-Йорка
15:57
Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала фото с собаками во время турнира U.S. International Classic.
«Группа поддержки из Нью-Йорка! Спасибо за сюрприз», — написала Трусова в Instagram.
Трусова заняла первое место на турнире в Норвуде. 17-летняя россиянка по сумме двух программ набрала 216,80 балла.
Фигуристка является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров.
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