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Трусова оценила свое выступление в США

19:37
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Александра Трусова в своем Instagram прокомментировала свое выступление на турнире в США.

«Долгожданный сезон открыт! И пусть прокат получился с ошибками, это только начало сезона. Очень хочу сказать спасибо всем, кто терпеливо помогает мне идти к цели. И, конечно, большое спасибо моим болельщикам!
Я точно знаю, вы рядом, даже когда я на другом конце света», — написала фигуристка.

Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)

Трусова завоевала золотую медаль на турнире U.S. International Classic в Норвуде.

17-летняя россиянка по итогам короткой и произвольной программ набрала 216,80 балла. Второе место заняла кореянка Пак Ен Чон (212,40), замкнула тройку призерок американка Габриэлла Иццо (182,76).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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