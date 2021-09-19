Трусова оценила свое выступление в США

Российская фигуристка Александра Трусова в своем Instagram прокомментировала свое выступление на турнире в США.

«Долгожданный сезон открыт! И пусть прокат получился с ошибками, это только начало сезона. Очень хочу сказать спасибо всем, кто терпеливо помогает мне идти к цели. И, конечно, большое спасибо моим болельщикам!

Я точно знаю, вы рядом, даже когда я на другом конце света», — написала фигуристка.

Трусова завоевала золотую медаль на турнире U.S. International Classic в Норвуде.

17-летняя россиянка по итогам короткой и произвольной программ набрала 216,80 балла. Второе место заняла кореянка Пак Ен Чон (212,40), замкнула тройку призерок американка Габриэлла Иццо (182,76).