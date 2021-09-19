Плющенко поздравил Зинину со вторым местом на этапе юниорского «Гран-при»
14:29
Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко в своем Instagram высказался о выступление воспитанницы своей академии Анастасии Зининой на этапе юниорского «Гран-при» в Красноярске.
Зинина заняла третье место в короткой и произвольной программах и по сумме баллов заняла 2-е место.
«Еще одна медаль в копилку юниорской сборной России! Настя, ты большая молодец, но есть еще над чем работать! Благодарю наш тренерский штаб», — написал Плющенко.
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