Плющенко поздравил Зинину со вторым местом на этапе юниорского «Гран-при»

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко в своем Instagram высказался о выступление воспитанницы своей академии Анастасии Зининой на этапе юниорского «Гран-при» в Красноярске.

Зинина заняла третье место в короткой и произвольной программах и по сумме баллов заняла 2-е место.

«Еще одна медаль в копилку юниорской сборной России! Настя, ты большая молодец, но есть еще над чем работать! Благодарю наш тренерский штаб», — написал Плющенко.