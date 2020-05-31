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Группа фигуристов Плющенко добирается до Кисловодска на автодоме

13:33
Евгений Плющенко. Фото Татьяна Дорогутина
Евгений Плющенко. Фото Татьяна Дорогутина
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показал, как фигуристы его группы добираются до Кисловодска, где начнут учебно-подготовительный сбор 1 июня. Спортсмены едут вместе с тренерами на автодоме.

Бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова и другие спортсмены старшей группы едут с родителями на машинах.

— Выдвинулись на сборы в Кисловодск на автодоме с моей младшей группой спортсменов. Софья Титова и Кирилл Сарновский ведут себя хорошо. За рулем помогает тренер моей команды Дмитрий Михайлов. Группа старших спортсменов следуют за нами с родителями на машинах, — сказал Плющенко.

Ранее Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

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