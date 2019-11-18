Гран-при Японии по фигурному катанию: расписание и трансляции

Серия «Гран-при» перебралась в Японию. С 22 по 24 ноября соревнования проводит Саппоро. По его итогам станет известен полный состав участников финала, который пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.

Одна из главных интриг этого сезона, как и предыдущего, заключена в женском одиночном катании. Россиянки претендуют на победы на всех этапах «Гран-при».

На NHK Trophy на лед выходят Алина Загитова, Алена Косторная и Софья Самодурова. Среди конкуренток — японка Рика Кихира.

Трансляции серии Гран-при в сезоне-2019/20 ведет Первый канал на своем сайте, там же доступны лучшие моменты и архив прокатов. Видео интервью звезд появляются на официальном YouTube-канале ISU.

Расписание Гран-при Японии (время московское)

22 ноября, пятница

06:25 Танцы. Ритм-танец

08:15 Пары. Короткая программа

10:50 Женщины. Короткая программа

13:00 Мужчины. Короткая программа

23 ноября, суббота

06:10 Танцы. Произвольный танец

08:30 Пары. Произвольная программа

10:45 Женщины. Произвольная программа

13:20 Мужчины. Произвольная программа

24 ноября, воскресенье

05:55 Показательные выступления

Состав сборной России на NHK Trophy

женщины — Алина Загитова, Алена Косторная, Софья Самодурова

мужчины — Михаил Коляда, Cергей Воронов, Артур Дмитриев

спортивные пары — Анастасия Мишина/Александр Галлямов

танцы на льду — Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Игорь Еременко

Девушки из сборной России выиграли пять предыдущих стартов серии:

— на Skate America (Лас-Вегас, США) первой стала Анна Щербакова, сборную также представляли Елизавета Туктамышева (3-е место) и Станислава Константинова (11-е)

— на Skate Canada (Келоуна, Канада) — установившая два мировых рекорда Александра Трусова, вместе с ней выступали Евгения Медведева (5-е место) и Серафима Саханович (8-е), среди конкуренток была японка Рика Кихира (2-е)

— на Internationaux de France (Гренобль, Франция) — Алена Косторная, второй стала Алина Загитова, также сборную представляла Мария Сотскова (11-е место)

— на Cup of China (Чунцин, Китай) — Анна Щербакова, вместе с ней выступали Елизавета Туктамышева (3-е место) и Софья Самодурова (5-е)

— на Rostelecom Cup Moscow (Москва, Россия) — Александра Трусова, второй стала Евгения Медведева, также сборную представляла Станислава Константинова (11-е место)

Расклад серии «Гран-при» 2019 в женском одиночном катании перед шестым этапом — здесь. Соревнования Grand Prix Final (Турин, Италия) пройдут с 5 по 8 декабря.

Фигурное катание: новости и обзоры, расписание, результаты и общий зачет Гран-при