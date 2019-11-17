Анна Щербакова. Перед шестым этапом «Гран-при»-2019 попадание в финал гарантировали себе только спортсменки, выигравшие оба этапа, — россиянки Александра Трусова

По правилам «Гран-при» победа на этапе оценивается в 15 баллов, за второе место спортсмен получает 13 очков, за третье — 11, за четвертое — 9, за пятое — 7, за шестое — 5, за седьмое — 4, за восьмое — 3, за девятое и ниже — ноль. При этом никто не может выступить более чем на двух этапах.

При равенстве баллов выше окажется спортсменка, лучше выступившая на отдельном этапе. Если и этот показатель равен, то преимущество получит обладательница лучшего суммарного балла по итогам двух этапов.

На следующей неделе на японском турнире выступят три фаворитки сезона. Алена Косторная отберется в финал, если займет место выше шестого, Рике Кихире и Алине Загитовой должно хватить попадания в топ-4. Но при условии, что сумма баллов, набранная ими за два этапа, будет выше, чем у Сатоко Мияхары.

Наверняка шестой финалисткой станет Брэйди Теннел, которую из шестерки может выбросить россиянка Софья Самодурова. Правда, для выхода в финал ей нужно будет выиграть японский этап. Равные с Самодуровой шансы имеет еще и американка Старр Эндрюс, не набиравшая в карьере больше 182 баллов.

У серебряного призера московского этапа «Гран-при» Евгении Медведевой, которая стала в Канаде лишь пятой, нет никаких шансов отобраться в финал. А Елизавета Туктамышева, замыкавшая в США и Китае тройку сильнейших, отберется в Италию, если сложится следующая фантастическая ситуация:

— Косторная займет место вне топ-5

— Кихира и Загитова не попадут в четверку сильнейших

— Самодурова или Старр не выиграют этап

Положение в общем зачете перед последним этапом "Гран-при". Фото "СЭ"

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