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«Гран-при» по фигурному катанию в Канаде отменили из-за коронавируса

16:26
Канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье на «Гран-при» в Канаде. Фото ISU.
Канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье на «Гран-при» в Канаде. Фото ISU.
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Этап «Гран-при» по фигурному катанию в Канаде отменен, сообщает Twitter Международного союза конькобежцев (ISU). Такое решение принято из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Соревнования должны были пройти с 30 по 31 октября в Оттаве. Решение было принято после консультаций представителей ISU с властями Оттавы и провинции Онтарио.

В связи с продолжающимся распространением COVID-19 и позицией местных властей организаторы решили отменить этап. В ISU выразили сожаление в связи с невозможностью провести соревнования.

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