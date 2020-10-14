«Гран-при» по фигурному катанию в Канаде отменили из-за коронавируса

Этап «Гран-при» по фигурному катанию в Канаде отменен, сообщает Twitter Международного союза конькобежцев (ISU). Такое решение принято из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Соревнования должны были пройти с 30 по 31 октября в Оттаве. Решение было принято после консультаций представителей ISU с властями Оттавы и провинции Онтарио.

В связи с продолжающимся распространением COVID-19 и позицией местных властей организаторы решили отменить этап. В ISU выразили сожаление в связи с невозможностью провести соревнования.