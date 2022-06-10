Горшков: «Российская делегация на конгрессе ISU делала максимум в текущей ситуации»

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков поделился мнением о прошедшем конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU).

«Российская делегация на конгрессе ISU старалась сделать максимум в той ситуации, в которой мы все сейчас находимся», — приводит слова Горшкова ТАСС.

7 июня конгресс ISU принял решение поднять возрастной ценз в фигурном катании. С сезона-2023/24 он будет повышен с 15 до 16 лет, а с сезона-2024/25 — до 17. В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет, в следующем сезоне порог останется таким же.