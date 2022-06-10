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Сегодня, 10:21

Рудковская: «Детей не нужно жалеть, если ты хочешь вырастить олимпийского чемпиона»

Рудковская заявила, что хочет сделать из своих детей выдающихся спортсменов
Карен Саркисян
Корреспондент
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Продюсер Яна Рудковская высказалась о воспитании детей. Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко заявила, что хочет сделать из них выдающихся спортсменов.

«Нужно много работать, чтобы стать чемпионом, — приводит слова Рудковской «Газеты.Ru». — Детей не нужно жалеть, если ты хочешь вырастить олимпийского чемпиона. Пока что я не воспитала олимпийского чемпиона. Могу сказать, что я прошла с моим мужем две Олимпиады. И я хочу сказать, что жалеть спортсменов нельзя».

Напомним, что девятилетний сын Рудковской и Плющенко Александр занимается фигурным катанием.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/06/10/17904932.shtml
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Яна Рудковская
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