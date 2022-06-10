Коган: «Конгресс ISU оказался очень политизированным»

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган поделился мнением о прошедшем конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU).

«К сожалению, этот конгресс оказался очень политизированным. Однако мы сохраняем надежду на изменение ситуации», — приводит слова Когана РИА «Новости».

7 июня конгресс ISU принял решение поднять возрастной ценз в фигурном катании. С сезона-2023/24 он будет повышен с 15 до 16 лет, а с сезона-2024/25 — до 17. В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет, в следующем сезоне порог останется таким же.

Также по итогам конгресса единственным российским представителем в совете ISU стал Александр Кибалко, который вошел от представителей конькобежного спорта.