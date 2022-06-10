Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:30

Коган: «Конгресс ISU оказался очень политизированным»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган поделился мнением о прошедшем конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU).

«К сожалению, этот конгресс оказался очень политизированным. Однако мы сохраняем надежду на изменение ситуации», — приводит слова Когана РИА «Новости».

7 июня конгресс ISU принял решение поднять возрастной ценз в фигурном катании. С сезона-2023/24 он будет повышен с 15 до 16 лет, а с сезона-2024/25 — до 17. В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет, в следующем сезоне порог останется таким же.

Также по итогам конгресса единственным российским представителем в совете ISU стал Александр Кибалко, который вошел от представителей конькобежного спорта.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220610/isu-1794478279.html
0
Читайте также
Загитова гонится за Плющенко: кто дольше всех не объявляет об уходе из спорта и с какой целью?
Карпин, Бердыев и еще пять тренеров для «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Горшков: «Российская делегация на конгрессе ISU делала максимум в текущей ситуации»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости