Горбачева пропустит чемпионат России по прыжкам

Российская фигуристка Алина Горбачева пропустит предстоящий чемпионат России по прыжкам из-за болезни.

«К сожалению, я не буду выступать на чемпионате России по прыжкам. Во вторник я заболела, до сих пор плохо себя чувствую, пока сохраняются температура и кашель, поэтому вынуждена пропустить соревнования», — сказала Горбачева в своем Telegram-канале.

В минувшем сезоне 16-летняя фигуристка заняла шестое место в финале «Гран-при России», а также стала победительницей первенства страны среди юниорок.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 21 января в Москве.