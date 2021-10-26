Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Гончаренко высказалась о новых программах фигуристки Синициной

Гончаренко отметила утонченность программ фигуристки Ксении Синициной
10:14
Ксения Синицина. Фото Пресс-служба этапа юнорской серии Гран-при в Челябинске
Ксения Синицина. Фото Пресс-служба этапа юнорской серии Гран-при в Челябинске
Теги:

Заслуженный тренер РФ Инна Гончаренко высказалась о новых программах Ксении Синициной.

В последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в январе 2020 года, став серебряным призером юношеской Олимпиады в Лозанне.

«Ксюша очень порадовала, показала два чистых проката — и в короткой, и в произвольной программах. Да, сейчас ей, если так можно сказать, не хватает известности, нужно зарабатывать рейтинг, учитывая серьезную, именитую компанию соперниц, но и в этой ситуации она показывает хороший результат. И это все видят и понимают. Интересные программы, которые выделяются своей интеллектуальной утонченностью. Так держать», — цитирует Гончаренко ТАСС.

Короткая программа фигуристки в сезоне-2021/22 поставлена на «Колыбельную» Чайковского, произвольная — на музыку из саундтрека к сериалу «Ход королевы».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12762931

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Самый перспективный российский юниор, похоже, бросил биатлон. И правильно сделал
Одним мазком: тест на COVID-19 правдивее на восьмой день после заражения
0