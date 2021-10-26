Гончаренко высказалась о новых программах фигуристки Синициной

Заслуженный тренер РФ Инна Гончаренко высказалась о новых программах Ксении Синициной.

В последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в январе 2020 года, став серебряным призером юношеской Олимпиады в Лозанне.

«Ксюша очень порадовала, показала два чистых проката — и в короткой, и в произвольной программах. Да, сейчас ей, если так можно сказать, не хватает известности, нужно зарабатывать рейтинг, учитывая серьезную, именитую компанию соперниц, но и в этой ситуации она показывает хороший результат. И это все видят и понимают. Интересные программы, которые выделяются своей интеллектуальной утонченностью. Так держать», — цитирует Гончаренко ТАСС.

Короткая программа фигуристки в сезоне-2021/22 поставлена на «Колыбельную» Чайковского, произвольная — на музыку из саундтрека к сериалу «Ход королевы».