Skate Canada: расписание второго этапа «Гран-при»

С 29 по 31 октября в Ванкувере пройдет второй этап серии Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

29 октября

Пары, короткая программа

23.00 Первый канал (с 0.20)

30 октября

Мужчины, короткая программа

0.35 Первый канал

Танцы на льду, ритм-танец

3.00 Первый канал

Женщины, короткая программа

4.45 Первый канал

Пары, произвольная программа

23.00 Первый канал

31 октября

Мужчины, произвольная программа

0.45 Первый канал

Танцы на льду, произвольный танец

3.30 Первый канал

Женщины, произвольная программа

5.30 Первый канал

1 ноября

Показательные выступления

0.00