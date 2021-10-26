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Гончаренко: «Трусова грамотно и поэтапно идет к Олимпиаде-2022»

Инна Гончаренко высказалась о результатах Трусовой в этом сезоне
10:22
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер РФ Инна Гончаренко высказалась о результатах Александры Трусовой в этом сезоне.

17-летняя фигуристка выиграла первый этап серии Гран-при в США, набрав 232,37 балла.

«Назовите мне навскидку еще одну фигуристку, которая сегодня прыгает четверной лутц с руками наверх? Я лично затрудняюсь и поэтому никак не могу назвать программу Трусовой легкой.

В США она показала один из вариантов своей программы, поскольку и она, и ее тренерский штаб хорошо понимают, что нужно поэтапно, постепенно подвести спортсмена к основному старту — Играм в Пекине», — цитирует Гончаренко ТАСС.

С 12 по 14 ноября Трусова примет участие на этапе Гран-при в Токио. Финал серии состоится в декабре в Осаке.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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