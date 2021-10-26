Гончаренко: «Трусова грамотно и поэтапно идет к Олимпиаде-2022»
Инна Гончаренко высказалась о результатах Трусовой в этом сезоне
10:22
Заслуженный тренер РФ Инна Гончаренко высказалась о результатах Александры Трусовой в этом сезоне.
17-летняя фигуристка выиграла первый этап серии Гран-при в США, набрав 232,37 балла.
«Назовите мне навскидку еще одну фигуристку, которая сегодня прыгает четверной лутц с руками наверх? Я лично затрудняюсь и поэтому никак не могу назвать программу Трусовой легкой.
В США она показала один из вариантов своей программы, поскольку и она, и ее тренерский штаб хорошо понимают, что нужно поэтапно, постепенно подвести спортсмена к основному старту — Играм в Пекине», — цитирует Гончаренко ТАСС.
С 12 по 14 ноября Трусова примет участие на этапе Гран-при в Токио. Финал серии состоится в декабре в Осаке.
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