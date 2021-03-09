Гончаренко считает, что Семененко не хватит выносливости на ЧМ по фигурному катанию

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказала мнение о том, что российскому фигуристу Евгению Семененко нужно работать над своей физической формой.

«Мужской турнир мне будет наблюдать напряженно. Семененко нельзя будет показывать такой прокат произвольной программы, какой у него получился в Финале Кубка. Но у него есть время подготовиться морально и физически, потому что видно, что ему не хватает выносливости, когда человек после третьего-четвертого прыжка просто отпускает себя только потому, что он устал. К чемпионату мира ему нужно подойти в гораздо лучшей форме.

Одно дело, когда выходит на лед Миша Коляда, у которого, на мой взгляд, лучшие постановки этого сезона в нашем мужском одиночном катании, очень хорошие вращения, высокий рейтинг. А Семененко предстоит всё это заработать и заслужить», — прокомментировала «РИА Новости» Гончаренко.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет 22-28 марта в Стокгольме. Россию на турнире представят чемпион России Михаил Коляда и победитель Финала Кубка России Евгений Семененко.