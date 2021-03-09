Тренер по фигурному катанию Москвина допустила постановку программы под Моргенштерна

Заслуженный тренер России Тамара Москвина в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff заявила, что поставить фигуристам программу под российского музыканта Моргенштерна допустимо. По ее словам, соответствующая идея должна быть представлена современным постановщиком.

«Вот, кстати, эту фамилию (Моргенштерн) я знаю. Они (фигуристы) приносят мне, я говорю: «Музыка интересная, но тот зритель, который придет на фигурное катание, и тот технический специалист, судья, он эту музыку не оценит». Потому что пока она слишком молодежная. Если тебе нравится эта музыка — слушай, но для катания, для того, чтобы результат был, я эту музыку не посоветую. А вдруг придет какой-то постановщик современный и скажет: «Я могу, я придумаю, вот я такое сделаю». Я смелая, я скажу: «Давай, пробуй». А потом, если не получится, я переделаю. Но все равно надо пробовать, нельзя быть в рамках того, что было 100 лет тому назад», — сказала Москвина в интервью.

Москвина тренирует чемпионов Европы 2020 года в парном катании Александру Бойкову/Дмитрия Козловского и Анастасию Мишину/Александра Галлямова.