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Авербух считает, что российских фигуристов не стоит звать на «Евровидение»

17:48
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Заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал «СЭ» победу певицы Manizha на национальном отборе на песенный конкурс «Евровидение».

«Я думаю, не стоит снова туда привлекать фигуристов. Каждый номер должен быть по-своему особенен. Нужно придумывать что-то новое. Ведь всем известно, ружье стреляет один раз в год», — заявил «СЭ» Авербух.

В 2008 году «Евровидение» выиграл российский певец Дима Билан. В его номере принял участие олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

(Елизавета Денисова)

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