Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская прокомментировала «СЭ» возвращение Алены Косторной к группе Этери Тутберидзе, от которой она ушла в команду Плющенко летом 2020 года.

«Главное сейчас — это восстановить здоровье, — сообщила Рудковская «СЭ». — В переходе в другую команду я не вижу проблем. У нас с Евгением есть некое облегчение. Так как переживать за ее здоровье постоянно, тоже мало приятного. Я считаю, что все стало на свои места, потому что тренироваться и восстанавливаться одновременно — невозможно. Возможно, в следующие разы, когда будем набрать спортсменов, я буду рекомендовать Евгению брать справки о состоянии здоровья, а также документы про обязанности не только тренера, но и спортсмена. Для Алены мы очень много сделали добра. Думаю, она этого никогда не забудет».

Рудковская также рассказала подробности состояния здоровья Косторной.

«Мой муж уже дал интервью, в котором все четко и ясно рассказал. Я могу сказать только то, что федерация, родители Алены и сама Косторная знают, что для максимальной работы и полной отдачи на тренировках необходимо иметь здоровье, — сообщила Рудковская «СЭ». — Алена пришла к нам не в самой лучшей форме, у нее, к сожалению, есть проблемы со здоровьем и их невозможно решить было быстро, плюс коронавирус и осложнение. Мой муж предлагал ей пропустить этот сезон, заняться здоровьем, но Алена продолжала рваться в бой. Косторная — классная девчонка, отличная спортсменка и очень сильная фигуристка, но для тренировок необходимо иметь здоровье, с которым у нее есть проблемы. Вообще, за полгода тренировок Алена работала только 4 месяца. Два месяца забрала болезнь, поэтому делать какие-то выводы рано. Евгений Плющенко и Сергей Розанов могли ей помочь восстановиться, вернуться в форму, но не хватило этих двух месяцев. Мы желаем Алене выздоровления, восстановления и скорейшего набора формы».

(Артем Бухаев)