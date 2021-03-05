Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о своих целях на будущее. Фигуристка планирует бороться за путевку на Олимпиаду в Пекине.

«Думаю ли о завершении карьеры? Нет. Моя цель — выступить на Олимпиаде. Дважды мне не удалось пробиться в состав олимпийской сборной, третий шанс остается. Пока не начались соревнования, все в равных условиях. Буду бороться, а там посмотрим», — цитирует Туктамышеву «РИА Новости Спорт».

Напомним, с 22 по 28 марта в Швеции состоится чемпионат мира по фигурному катанию. В женском одиночном катании сборную России представят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.