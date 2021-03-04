Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением о введении контрактной системы в фигурном катании.

«Мы же не в рабовладельческом строю живем, правильно? Кто запрещает спортсмену выбирать, у какого тренера тренироваться? Никто, — сказала Слуцкая «СЭ». — Контракты, это такое предложение, которое повяжет по рукам, ногам спортсменов и тренеров. А если их характеры не сойдутся, работа не пойдет, то оба будет мучиться. Спортсмен, может, вообще решит закончить карьеру, так мы его и потеряем».

Слуцкая считает контрактную систему неправильной, а переходы она назвала обычным делом: «Они были, есть и будут всегда. Спортсмен волен сам выбрать, где ему комфортнее, где ему хочется тренироваться».

В четверг, 4 марта, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил, что Алена Косторная покидает его команду и возвращается к Этери Тутберидзе. Фигуристка тренировалась в группе Плющенко с лета 2020 года. Она перешла к нему из команды Тутберидзе, с которой работала с 2017-го.

Супруга Евгения, Яна Рудковская, заявила «СЭ», что не видит проблем в переходе Косторной в другую команду.

(Анастасия Пастернак)