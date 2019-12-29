Глейхенгауз подвел итоги чемпионата России в Красноярске

Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий с фигуристками группы Этери Тутберидзе, подвел итоги чемпионата России в Красноярске.

— Завершился чемпионат России и наши девушки заняли весь пьедестал! Мы вновь доказали, что команда Тутберидзе и наша школа «Самбо-70» лучшие в стране! — написал Глейхенгауз в Instagram. — Поздравляю всех с этим достижением! Спасибо всем, кто болел за нас у экранов телевизоров, и особенно тем, кто был на трибунах, в эти дни в Красноярске было жарко. Сезон продолжается и впереди чемпионат Европы и мира.