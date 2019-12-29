Глейхенгауз подвел итоги чемпионата России в Красноярске
Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий с фигуристками группы Этери Тутберидзе, подвел итоги чемпионата России в Красноярске.
— Завершился чемпионат России и наши девушки заняли весь пьедестал! Мы вновь доказали, что команда Тутберидзе и наша школа «Самбо-70» лучшие в стране! — написал Глейхенгауз в Instagram. — Поздравляю всех с этим достижением! Спасибо всем, кто болел за нас у экранов телевизоров, и особенно тем, кто был на трибунах, в эти дни в Красноярске было жарко. Сезон продолжается и впереди чемпионат Европы и мира.
Завершился чемпионат России и наши девушки заняли весь пьедестал! ? Анна Щербакова, ? Алёна Косторная, ?Александра Трусова! Мы вновь доказали, что #teamtutberidze и наша школа Самбо-70 лучшие в стране! Поздравляю всех с этим достижением! Спасибо всем кто болел за нас у экранов телевизоров и особенно, кто был на трибунах, в эти дни в Красноярске было жарко? Сезон продолжается и впереди чемпионат Европы и Мира! Работаем дальше?? #Россия #teamtutberidze #choreographer #АннаЩербакова #АлёнаКосторная #АлександраТрусова #всемдобра