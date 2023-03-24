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Сегодня, 16:46

Гербольдт считает, что отстранение россиян от соревнований вредит другим странам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская фигуристка, чемпионка страны среди юниоров — 2008 Катарина Гербольдт прокомментировала заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который призвал не относиться к российским спортсменам как к носителям коллективной вины, а также высказался за допуск россиян до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

«Иностранные спортсмены не перестали с нами общаться, потому что мы вне политики, мы — заложники той или иной ситуации. Мы не принимаем никаких решений и, тем более, не можем на них повлиять. Тем не менее, многие говорят, что интерес к фигурному катанию без наших спортсменов пропадает, все теряют кучу денег, и просмотры очень сильно падают. Я не знаю, кому они делают хуже, отстраняя нас от соревнований, потому что россияне как соревновались между собой, как рос уровень конкуренции, так он и продолжает расти. От этого потеряют другие страны, но не мы», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/24/20049715.shtml
Фигурное катание
Катарина Гербольдт
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