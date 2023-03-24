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Загитова: «Дали учебники по психологии. Кто-то там говорил, что я психически неустойчивая. Вот — учусь»

Виктория Кравченко
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Алина Загитова.
Фото Telegram

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала, что начала изучать психологию.

«Ну что, я сходила поучилась. Мне дали подарки в виде учебников по психологии. А то кто-то там говорил, что я психически неустойчивая. Вот — учусь», — сказала Загитова в своем Telegram-канале

Ранее сообщалось, что фигуристка учится на продюсера на журфаке РАНХиГС и осваивает тренерскую специальность в РГУФКСМиТ.

Алина Загитова
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