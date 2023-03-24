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Сегодня, 16:41

Гербольдт: «Все хотят иметь титулы, без россиян их можно разыграть среди других»

Гербольдт заявила, что результаты ЧМ по фигурному катанию были бы другими в случае допуска россиян
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская фигуристка Катарина Гербольдт считает, что расклады на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме были бы совсем другие, если бы до соревнований допустили спортсменов из России.

«На сто процентов сложилось бы все по-другому. Потому что когда выступают наши девушки, и накал намного сильнее. И все спортсмены отмечают, что без наших им кататься спокойнее и увереннее. В принципе, они голосовали, голосуют и будут голосовать против нас, потому что все хотят иметь титулы высокого ранга. И когда нет наших, их можно разыграть среди других. А так — получается, что наши забирают медали во всех видах», — приводит слова Герболбдт «Газета.Ru».

Победительницей чемпионата мира по фигурному катанию стала японская спортсменка Каори Сакамото, набравшая в сумме 224,61 балла. Второе место заняла южнокорейская фигуристка Ли Ха Ин (220,94). Третье — бельгийская спортсменка Луна Хендрикс (210,42).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/24/20049493.shtml
Фигурное катание
Катарина Гербольдт
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