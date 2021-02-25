Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков на пресс-конференции перед стартом Финала Кубка России в Москве рассказал о том, как на фигурное катание повлияла пандемия коронавируса.

«Двумя словами на этот вопрос ответить сложно, потому что в целом в каждой стране своя специфика, — заявил Горшков. — Где-то постарались сохранить календарь, дать возможность спортсменам готовиться, мотивировать их. Есть ряд стран, где этого не происходило, насколько до нас долетает информация.

Что касается нашей работы, то еще весной, как только была объявлена пандемия мы стали думать — что делать с календарем, как готовится спортсменам? На тот период нам из дома нельзя было выходить, но мы уже думали какие есть варианты выхода из ситуации, как обеспечить спортсменов соревновательной практикой. Потому что нужно не просто дать им возможность готовиться, а еще и понимать к чему готовиться. Самое главное, чтобы была конкретная дата начала сезона. Так как ситуация не имела аналогов и все приходилось изобретать заново, то конечно в дальнейшем были определенные коррективы, изменения. Все предусмотреть заранее невозможно и даже сейчас мы не знаем, когда и как это все закончится. Но в целом нам удалось сохранить и мотивацию спортсменов, и степень их готовности, что все видели на наших соревнованиях».

Кроме того, Горшков прокомментировал факты заболевания коронавирусом ряда фигуристов сборной.

«Уберечь от спортсменов от болезни мы не могли, — добавил Александр. — Многие живут дома, ходят по улице, общаются. Жизнь она идет, поэтому гарантировать что все будут здоровы и как-то изолировать насовсем команду мы никак не могли. В итоге да, многие переболели и все это знают. Кто-то быстрее восстанавливается, кто-то нет, но в любом случае я считаю, что все что мы делали и делаем — было правильно и нам удалось пройти этот сложный период с наименьшими потерями».

(Рустам Имамов)