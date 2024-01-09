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Галлямов о подготовке к сезону: «Приоритеты были расставлены верно»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Олимпийский чемпион Александр Галлямов рассказал о приоритетах в подготовке к этому сезону.

«По ходу сезона мы не участвовали в шоу. Накатывать программы надо именно в период без шоу. Мы неоднократно говорили, что готовились к чемпионату России со всей ответственностью. Во время шоу не было отрицательных отзывов, поэтому и тут считаю, что мы справились, приоритеты были расставлены верно», — приводит слова фигуриста ТАСС.

На чемпионате России-2024 Галлямов в паре с Анастасией Мишиной завоевал золото. Спортсмены набрали 244,85 балла по сумме двух выступлений, это превышает мировой рекорд, установленный китайской парой Суй Вэньцзин/Хань Цун (239,88).

Также фигурист рассказал о подготовке к чемпионату России по прыжкам.

«Наш тур длился неделю, и отдохнуть нужно в любом случае, чтобы со свежей головой выйти на тренировки. Два дня нам дали на отдых, а со вторника приступаем к тренировкам. Плюс нам надо поработать над подготовкой к прыжковому турниру — над чем конкретно, это пока что секрет», — отметил Галлямов.

Чемпионат России-2023/24 по прыжкам пройдет с 19 по 21 января. Квалификация состоится 19 января, личный турнир пройдет 20 января, а командный турнир — 21 января.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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