Финская журналистка: «У Тутберидзе есть болевые точки, переросшие в глубокую рану»

Финская журналистка Елена Леппянен поделилась мнением о тренере Этери Тутберидзе и доминировании в женском фигурном катании ее учениц.

— У тренера есть свои болевые точки, которые со временем переросли в глубокую рану, — цитирует Yle Леппянен. — Школа Тутберидзе известна своим зверским контролем. Тогда как сохранение взрослых фигуристок в элите вызвало трудности.

Жизненная история Тутберидзе тронула многих. Тренер, достигший вершины через многочисленные невзгоды, является великим героем в глазах своих сторонников. Поклонение тренеру создало феномен, когда критика работы Тутберидзе вызывает лавину агрессии в ответ и даже угрозы убийством. Фигурное катание в России — это спорт, вызывающий яростные чувства.

В последние годы тренерский штаб Тутберидзе стал монополией. Переход Трусовой в лагерь соперников уравновесит конкуренцию и сместит немного внимания на Евгения Плющенко.