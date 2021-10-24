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Skate America: порядок выступлений женщин в произвольной программе

24 октября, 19:00
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В ночь с 24 на 25 октября в Лас-Вегасе завершится первый этап серии «Гран-при» Skate America.

Свои произвольные программы представят женщины. Начало — 23.02 по московскому времени, трансляция — на сайте «Первого канала».

Первая разминка

1. Юхана Юкой (Япония)

2. Екатерина Куракова (Польша)

3. Старр Эндрюс (США)

4. Одри Шин (США)

5. Сатоко Мияхара (Япония)

6. Эмбер Гленн (США)

Вторая разминка

7. Ким Йе Лим (Южная Корея)

8. Ю Ен (Южная Корея)

9. Каори Сакамото (Япония)

10. Ксения Синицына (Россия) — 0.27

11. Дарья Усачева (Россия) — 0.35

12. Александра Трусова (Россия) — 0.43

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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