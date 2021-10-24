Skate America: расписание соревнований 25 октября

В ночь с 24 на 25 октября в Лас-Вегасе завершится первый этап серии «Гран-при» Skate America.

В заключительный соревновательный день женщины покажут свои произвольные программы, танцоры — произвольные танцы.

Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

Расписание дня

Танцы на льду, произвольный танец

21:10 (мск)

Женщины, произвольная программа

23:04 Первый канал (с 0.00)

Показательные выступления

4:30 (25.10)