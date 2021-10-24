Skate America: расписание соревнований 25 октября
24 октября, 18:30
В ночь с 24 на 25 октября в Лас-Вегасе завершится первый этап серии «Гран-при» Skate America.
В заключительный соревновательный день женщины покажут свои произвольные программы, танцоры — произвольные танцы.
Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».
Расписание дня
Танцы на льду, произвольный танец
21:10 (мск)
Женщины, произвольная программа
23:04 Первый канал (с 0.00)
Показательные выступления
4:30 (25.10)
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