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Skate America: расписание соревнований 25 октября

24 октября, 18:30
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В ночь с 24 на 25 октября в Лас-Вегасе завершится первый этап серии «Гран-при» Skate America.

В заключительный соревновательный день женщины покажут свои произвольные программы, танцоры — произвольные танцы.

Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

Расписание дня

Танцы на льду, произвольный танец

21:10 (мск)

Женщины, произвольная программа

23:04 Первый канал (с 0.00)

Показательные выступления

4:30 (25.10)

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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