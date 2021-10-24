Хабелл и Донохью одержали победу на этапе «Гран-при» в США, Морозова и Багин заняли пятое место

Американские фигуристы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью выиграли этап «Гран-при» в США в танцах на льду.

Пара набрала 209,54 балла по сумме произвольного выступления и ритм-танца. Второе место заняла другая американская пара, Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (208,23), на третьей строчке — канадцы Лоранс Фурнье Бодрии Николай Соренсен (190,13).

Россияне Аннабель Морозова и Андрей Багин заняли пятое место (175,32).

Фигурное катание

Лас-Вегас (США)

«Гран-при»

Skate America

Танцы

Итоговое положение

1. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) — 209,54

2. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 208,23

3. Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 190,13

4. Оливия Смарт/Адрия Диас (Испания) — 189,69

5. Аннабель Морозова/Андрей Багин (Россия) — 175,32

6. Мисато Коматсубара/Тим Колето (Япония) — 164,32

7. Кэролайн Сусис/Шейн Фирус (Канада) — 162,02

8. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) — 160,32

9. Молли Сезанек/Егор Егоров (США) — 156,97

Произвольный танец

1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 125.96

2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 125.68

3. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 115.63

4. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 114.80

5. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Россия) — 106.53

6. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) — 100.76

7. Каролин Сусисс/Шейн Файрус (Канада) — 98.94

8. Молли Чесанек/Егор Егоров (США) — 95.90

9. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) — 95.02