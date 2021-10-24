Хабелл и Донохью одержали победу на этапе «Гран-при» в США, Морозова и Багин заняли пятое место
Американские фигуристы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью выиграли этап «Гран-при» в США в танцах на льду.
Пара набрала 209,54 балла по сумме произвольного выступления и ритм-танца. Второе место заняла другая американская пара, Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (208,23), на третьей строчке — канадцы Лоранс Фурнье Бодрии Николай Соренсен (190,13).
Россияне Аннабель Морозова и Андрей Багин заняли пятое место (175,32).
Фигурное катание
Лас-Вегас (США)
«Гран-при»
Skate America
Танцы
Итоговое положение
1. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) — 209,54
2. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 208,23
3. Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 190,13
4. Оливия Смарт/Адрия Диас (Испания) — 189,69
5. Аннабель Морозова/Андрей Багин (Россия) — 175,32
6. Мисато Коматсубара/Тим Колето (Япония) — 164,32
7. Кэролайн Сусис/Шейн Фирус (Канада) — 162,02
8. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) — 160,32
9. Молли Сезанек/Егор Егоров (США) — 156,97
Произвольный танец
1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 125.96
2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 125.68
3. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 115.63
4. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 114.80
5. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Россия) — 106.53
6. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) — 100.76
7. Каролин Сусисс/Шейн Файрус (Канада) — 98.94
8. Молли Чесанек/Егор Егоров (США) — 95.90
9. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) — 95.02
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