Skate America: порядок выступлений мужчин в короткой программе
22 октября, 18:30
В ночь с 22 на 23 октября в Лас-Вегасе начнется первый этап серии «Гран-при» Skate America.
В первый соревновательный день мужчины покажут свои короткие программы. Начало выступлений — в 5.23 по московскому времени (23 октября), прямая трансляция — «Первый канал».
Сборную России в турнире представит Артур Даниелян. Он выступит в первой разминке примерно в 5:58 утра (мск). Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».
Первая разминка
1. Винсент Чжоу (США)
2. Джимми Ма (США)
3. Михал Бржезина (Чехия)
4. Нам Нгуен (Канада)
5. Артур Даниелян (Россия) — 5.58
Вторая разминка
6. Шун Сато (Япония)
7. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
8. Кевин Аймо (Франция)
9. Шома Уно (Япония)
10. Даниэль Грассль (Италия)
11. Нэтан Чен (США)
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