Skate America: порядок выступлений мужчин в короткой программе

В ночь с 22 на 23 октября в Лас-Вегасе начнется первый этап серии «Гран-при» Skate America.

В первый соревновательный день мужчины покажут свои короткие программы. Начало выступлений — в 5.23 по московскому времени (23 октября), прямая трансляция — «Первый канал».

Сборную России в турнире представит Артур Даниелян. Он выступит в первой разминке примерно в 5:58 утра (мск). Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

Первая разминка

1. Винсент Чжоу (США)

2. Джимми Ма (США)

3. Михал Бржезина (Чехия)

4. Нам Нгуен (Канада)

5. Артур Даниелян (Россия) — 5.58

Вторая разминка

6. Шун Сато (Япония)

7. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

8. Кевин Аймо (Франция)

9. Шома Уно (Япония)

10. Даниэль Грассль (Италия)

11. Нэтан Чен (США)