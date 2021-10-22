Skate America: порядок выступлений спортивных пар в короткой программе
В первый соревновательный день спортивные пары покажут свои короткие программы. Начало выступлений пар — 3.58 по московскому времени (23 октября), прямая трансляция — «Первый канал».
Сборную России в турнире среди спортивных пар представят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Алина Пепелева и Роман Плешков, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».
Порядок выступлений:
Первая разминка
1. Челси Лю — Дэнни О'Ши (США)
2. Алина Пепелева — Роман Плешков (Россия) — 04.14
3. Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада)
4. Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США)
Вторая разминка
5. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония)
6. Джессика-Ноэль Калаланг — Брайан Джонсон (США)
7. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 04.54
8. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 05.00
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю