Skate America: порядок выступлений спортивных пар в короткой программе

В ночь с 22 на 23 октября в Лас-Вегасе начнется первый этап серии «Гран-при» Skate America.

В первый соревновательный день спортивные пары покажут свои короткие программы. Начало выступлений пар — 3.58 по московскому времени (23 октября), прямая трансляция — «Первый канал».

Сборную России в турнире среди спортивных пар представят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Алина Пепелева и Роман Плешков, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

Порядок выступлений:

Первая разминка

1. Челси Лю — Дэнни О'Ши (США)

2. Алина Пепелева — Роман Плешков (Россия) — 04.14

3. Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада)

4. Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США)

Вторая разминка

5. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония)

6. Джессика-Ноэль Калаланг — Брайан Джонсон (США)

7. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 04.54

8. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 05.00